Объявлена дата премьеры второго сезона сериала «Нереалити»

Онлайн-кинотеатр KION объявил дату премьеры второго сезона сериала "Нереалити" (18+) с Ольгой Дибцевой в роли, опубликовав трейлер и постер продолжения шоу.

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По сюжету проходит год с тех пор, как экс-звезда ТВ Рита развернула вернулась в родной город, чтобы заботиться о дочке Гале.

За время перерыва между сезонами Дибцева успела развестись, выйти замуж и родить вторую дочь, которой уже год. По словам актрисы, ей было непросто - ведь на съёмочную площадку ей пришлось выйти, когда дочери было всего четыре месяца.

В сериале также сыграли: Инга Оболдина, Николай Фоменко, Мира Малахова, Максим Жегалин, Анна Рыцарева, Игорь Хрипунов, Виталий Даушев, Лика Нифонтова и другие.

Премьера второго сезона - 1 июня.