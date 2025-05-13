Рецензия на фильм «Багровая отмель»‎

Австралийский фильм "Багровая отмель" (оригинальное название Fear Below) из тех вполне эффективных триллеров, где для устрашения публики не жалеют ни героев, ни зрительские нервы. Он так сконструирован, что нет времени перевести дыхание.

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Это картина класса В, в мире она выходит в основном онлайн, но в кинотеатре несомненно выглядит зрелищней. Ее авторы - сценаристы Грегори Мосс и Мэттью Холмс (он же режиссер) помещают действие в австралийскую глушь 40-х годов ХХ века, тщательно воспроизводя вещный мир послевоенной эпохи - старомодные автомобили, громоздкое, неповоротливое и даже на взгляд опасное водолазное оборудование. Все это рассматриваешь с любопытством, а допотопность снаряжения резко увеличивает градус саспенса в подводных схватках с акулой.

Акулу они берут для кино необычную - большую белую акулу из стандартных ужастиков здесь впервые сменила тупорылая "бычья", обитающая и в соленых и в пресных водах, в своих скитаниях заходящая далеко в реки континента и необыкновенно агрессивная.

Но этого мало. Авторов не устраивает "чистый жанр", и они затейливо смешивают "акулий триллер" с динамичной гангстерской историей: группа бандитов под водительством хамоватого Дилана (Джейк Райан), ограбив местный банк, перевозит в грузовике ящики с золотыми слитками, но попадает в аварию, и все нажитое усердным воровским трудом вместе с грузовиком тонет в мутных речных струях. За помощью гангстеры обращаются к бедствующей компании по дайвингу, посулив бедолагам сумму, от которой невозможно отказаться, и тройка ничего не подозревающих персонажей берется достать таинственные ящики из рыжих речных вод. Это владелец компании ветеран-пьянчужка Эрни (Артур Энджел) и его сотрудники умница Клара (Гермиона Корфилд) и смышленый Джимми (Джейкоб Джуниор Найинггул). Все они в полном восторге: свалившиеся на голову деньги позволят наконец купить лодку и поправить свои дела. Наивные не подозревают, что гангстерам не нужны свидетели - использовав водолазов по назначению, их просто уберут. Так что опасность в фильме грозит героям со всех сторон, и неизвестно, кто здесь страшнее - акулы или люди. И обороняться тройке отважных придется сразу на всех фронтах - на воде и на суше.

Но и этого мало. Ситуация отягощена еще и тем, что один из героев - Джимми - темнокожий, а расистов в те годы в мире было хоть отбавляй. Так что кулаки в фильме сжимаются задолго до появления смертельной акулы, напряжение между людьми накалено до предела: плохие парни соревнуются в хамстве, парни хорошие мечутся между неотложной потребностью заработать и желанием бросить бандитам в лицо полученный задаток.

Как в хорошем коммерческом кино, повествование развивается линейно - нам без экивоков и закидонов рассказывают интригующую историю, актеры типажно точны и мастеровиты. Все придумано очень неплохо, умело снято оператором Питером Сильвестром, крепко свинчено, остро смонтировано - не заскучаешь. Это я в основном о сценах экшен, громоздящихся одна за другой почти без передышек. Увы, сильно уступают им диалоги, порой до смехотворности неуместные.

При нынешнем безрыбье на киноэкранах заурядный, в общем, фильм можно признать почти событием: как ни крути, это один из лучших триллеров неурожайного года.

С 15 мая - в кинотеатрах России.