В прокат выходит драма «Белый пароход»‎

19 июня в российский прокат выйдет мистическая драма режиссёра-дебютантки Инги Шепелевой "Белый пароход", основанная на её же повести.

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Фильм о любви якутской учительницы-хормейстера и приехавшего из Москвы директора музыкальной школы позиционируется как "первый углеродно-нейтральный российский фильм" (или "первый российский фильм с полностью компенсированным углеродным следом").

Съёмки в Якутии порой проходили в экстремальных условиях - температура доходила до -57 градусов по Цельсию.

В картине сыграли как профессиональные, так и непрофессиональные актёры, а также музыкальные работники, преподаватели и ученики музыкальных школ Якутска.

Сопродюсерами выступили известные якутские режиссёры Степан Бурнашёв и Дмитрий Давыдов.