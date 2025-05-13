Первые зрители высказались о фильме «Миссия невыполнима 8»

13 мая прошли первые показы фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Критикам показали ленту за закрытыми дверями, после чего они коротко поделились своими впечатлениями в соцсетях.

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В целом журналисты оценили картину смешанно — многие отмечают, что боевик излишне затянут и не похож на полноценный финал серии. Однако нашлись и те, кому очень понравились безумные трюки Тома Круза и экшен-сцены, однако и они признают, что сюжет тяжело назвать логичным и последовательным.

Первые отзывы критиков на фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

«Финальная расплата» — эмоциональный, захватывающий и отличный финал серии. С шикарными трюками, боевыми сценами и актёрскими перевоплощениями.

«Финальная расплата» — это большой, красивый, но хаотичный фильм. Некоторые экшен-сцены просто безумны, мне очень понравилось.

В «Финальной расплате», как ни странно, меньше всего экшена среди фильмов серии. Он очень долгий, в нём много повторяющегося сюжета. Но когда экшен-сцены бьют под дых? Господи ты боже мой! Они невероятны. Так что у меня смешанные впечатления.

Больше не всегда значит лучше. «Финальная расплата» проседает под весом своих амбиций, увязших из-за чрезмерных отсылок, избыточных экспозиций, ненужных сюжетных сцен и персонажных откровений.

Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоится 14 мая на Каннском кинофестивале. В прокат лента выйдет уже 23 мая.