Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Чемпионат.com

Уже 15 мая состоится премьера четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы». Шоу вновь расскажет разные фантастические истории в формате антологии, где каждая следующая серия никак не связана с предыдущей. Одну из них в этот раз поставил Дэвид Финчер, режиссёр «Семь» и «Бойцовского клуба».

Расписание выхода четвертого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»
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Всего в четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — все они будут доступны в день премьеры с русской озвучкой на Netflix.

Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 15 мая
  • 2-я серия 15 мая
  • 3-я серия 15 мая
  • 4-я серия 15 мая
  • 5-я серия 15 мая
  • 6-я серия 15 мая
  • 7-я серия 15 мая
  • 8-я серия 15 мая
  • 9-я серия 15 мая
  • 10-я серия 15 мая

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