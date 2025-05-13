Расписание выхода четвертого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Уже 15 мая состоится премьера четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы». Шоу вновь расскажет разные фантастические истории в формате антологии, где каждая следующая серия никак не связана с предыдущей. Одну из них в этот раз поставил Дэвид Финчер, режиссёр «Семь» и «Бойцовского клуба».

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Всего в четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — все они будут доступны в день премьеры с русской озвучкой на Netflix.

Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Эпизод Дата выхода