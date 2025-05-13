Расписание выхода четвертого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»

Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»
Уже 15 мая состоится премьера четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы». Шоу вновь расскажет разные фантастические истории в формате антологии, где каждая следующая серия никак не связана с предыдущей. Одну из них в этот раз поставил Дэвид Финчер, режиссёр «Семь» и «Бойцовского клуба».
Всего в четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — все они будут доступны в день премьеры с русской озвучкой на Netflix.
Расписание выхода четвёртого сезона мультсериала «Любовь. Смерть. Роботы»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 15 мая
- 2-я серия 15 мая
- 3-я серия 15 мая
- 4-я серия 15 мая
- 5-я серия 15 мая
- 6-я серия 15 мая
- 7-я серия 15 мая
- 8-я серия 15 мая
- 9-я серия 15 мая
- 10-я серия 15 мая