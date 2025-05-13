О чем будет документальный фильм о Паше Технике

Документальный фильм "Паша Техник. За кем стоит андеграунд?" снимается для онлайн-кинотеатра Okko.

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Новая лента, по ловам создателей, "расскажет о скрытой стороне жизни Паши Техника и раскроет его истинное лицо - как музыканта, и как человека".

Для одних Паша Техник был мемом и маргиналом, а для других - метаироничным интеллигентом и гением авангардной музыки. Пашу любили представители абсолютно разных поколений. Рок-звезда без тормозов и весельчак, окруженный толпой фанатов с одной стороны, и глубоко несчастный человек с другой.

До сих пор его истинная личность остается загадкой, причем не только для поклонников, но и для самых близких. Хронометраж фильма - полтора часа, и авторы попытаются ответить на вопрос - кто же такой на самом деле Паша Техник, и почему он навсегда останется в памяти даже тех, кто не был знаком с его творчеством?

Режиссер - Владислав Кузнецов, автор сценария - один из главных музыкальных критиков Даня Порнорэп (Даниил Башта).

Рассказ в ленте охватит период с начала 2000-х по 2025 годы и покажет в трех актах, как из яркого представителя отечественного рэп-андеграунда Техник превратился в одну из главных звезд интернета.

В основу документального повествования лягут уникальные и нигде не публиковавшиеся ранее кадры из личных архивов, специально записанные для проекта интервью и анимационные зарисовки о жизни героя, взятые словно из его сознания.