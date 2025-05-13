Что известно о сериале «Чужие деньги»

В мае 2025 года состоится премьера криминального сериала «Чужие деньги». По сюжету, провинциальный неудачник по ошибке занимает место своего более успешного двойника — богатого крипто-мошенника, который нажил себе много врагов. Двух главных героев сериала играет Максим Матвеев, также в касте заявлены Филипп Янковский, Гоша Куценко и другие отечественные звезды. «Лента.ру» раскрывает сюжет, актерский состав и дату выхода «Чужих денег», а также рассказывает, на каких площадках покажут сериал.

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Главное о сериале

Страна: Россия.

Россия. Жанр: криминальная драма.

криминальная драма. Режиссер: Игорь Твердохлебов.

Игорь Твердохлебов. Производство: онлайн-кинотеатр «Иви», компания Team Films.

онлайн-кинотеатр «Иви», компания Team Films. Сколько серий: 10.

10. Длительность одной серии: 50 минут.

50 минут. Когда выйдет: 2025 год.

2025 год. Где посмотреть: онлайн-кинотеатры «Иви» и Start.

онлайн-кинотеатры «Иви» и Start. В главных ролях: Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский и другие.

Дата выхода

Сериал анонсировали 16 апреля 2024 года. Через несколько недель «Иви» опубликовал первый тизер «Чужих денег». На минималистичном постере было указано только название проекта и то, что он выйдет скоро. Точная дата премьеры сериала стала известна в апреле 2025-го.

Премьера сериала «Чужие деньги» запланирована на 15 мая 2025 года.

В этот день на стриминговых платформах станут доступны четыре первых серии «Чужих денег». После этого эпизоды будут появляться раз в неделю по четвергам. Всего в шоу будет десять пятидесятиминутных серий. Финал истории зрители увидят 26 июня 2025-го.

«Чужие деньги» — один из самых ожидаемых российских сериалов 2025 года по версии Telegram-канала «Культовые русские сериалы» и «Кинопоиска». По данным сервиса, выхода криминальной драмы с Максимом Матвеевым ждет более пятнадцати тысяч человек.

График выхода серий

1-4 серии — 15 мая 2025 года.

5 серия — 22 мая 2025 года.

6 серия — 29 мая 2025 года.

7 серия — 5 июня 2025 года.

8 серия — 12 июня 2025 года.

9 серия — 19 июня 2025 года.

10 серия — 26 июня 2025 года.

Трейлер

Первый фрагмент из сериала — двухминутную тизер-сцену — показали в сентябре 2024 года.

В марте 2025-го на YouTube-канале START появилась еще одна тизер-сцена: четырехминутный фрагмент одной из серий, в котором показали героев Филиппа Янковского и Гоши Куценко.

Полноценный трейлер к сериалу «Чужие деньги» опубликовали всего за две недели до премьеры шоу — 28 апреля 2025 года.

Сюжет

Сюжет выстроен вокруг персонажа Алексея Воронова (Максим Матвеев) — гениального афериста, который проворачивает многомиллионные махинации с криптовалютой. Воронов уже давно достиг всего, о чем можно мечтать: у него есть деньги, верные подельники и очаровательная девушка Алина (Стася Милославская).

Все меняется, когда Воронов допускает фатальную ошибку и на него начинает охоту группа гангстеров из Казахстана. Перед тем как окончательно залечь на дно, Леша решается на финальную авантюру. Он крадет шесть миллионов евро у влиятельного чиновника Аркадия Свиницкого по прозвищу Свин (Гоша Куценко) — теперь Воронова ищут и бандиты-казахи, и Свиницкий.

Чтобы обезопасить себя, Алексей решает податься в бега и посадить вместо себя «дропа» — простого парня Юру Афанасьева (тоже Максим Матвеев), который очень похож на афериста Воронова. Но схема дает сбой — бандиты простреливают голову настоящему Алексею, а Афанасьев остается в живых. Теперь провинциал-неудачник вынужден притворяться своим более успешным двойником и решать проблемы, которые остались после смерти Воронова.

Создатели и производство

О сериале «Чужие деньги» впервые заговорили весной 2024 года. Тогда стало известно, что «Иви» занимается разработкой криминального сериала с Максимом Матвеевым в главной роли.

Сценарий «Чужих денег» создали писатель и журналист Сергей Минаев и его однофамилец Дмитрий Минаев.

В 2024 году вышло сразу два сериала по сценарию Минаевых: злободневный «Первый номер» с Евгением Цыгановым в роли вышедшего из моды писателя и драматичное «Золотое дно», в котором наследники миллиардера пытались поделить его активы. Оба проекта понравились и критикам, и зрителям (рейтинг сериалов на «Кинопоиске» — 7.7 и 8.0 соответственно).

Режиссером «Чужих денег» стал Игорь Твердохлебов. Ранее он работал над вторым и третьим сезонами «Триггера», третьим сезоном «Мажора» и фэнтезийным «Библиотекарем» с Никитой Ефремовым.

Пост оператора занял Николай Богачев («Пищеблок», «Финист. Первый богатырь», «Триггер»), а композитором сериала выступил Александр Вартанов («Библиотекарь», «Семейный переполох»).

Съемки «Чужих денег» стартовали в середине апреля 2024-го в Москве. В июле в Telegram-канале «Иви» появились первые кадры со съемок сериала. Первую серию «Чужих денег» показали на фестивале «Новый сезон», который прошел в Сочи в сентябре 2024-го.

Актеры и роли

Главная роль в сериале досталась Максиму Матвееву («Триггер»). Вернее, Матвеев исполнил сразу две ключевые роли — он сыграл талантливого афериста и обнальщика Алексея Воронова и простого провинциального парня Юру Афанасьева, который похож на Воронова как две капли воды.

Матвеев рассказал, что играть двух героев в одном сериале — это очень интересный профессиональный вызов.

«Они как две составляющие одного человека: эго и альтер эго, — объяснил актер в одном из интервью. — У меня как у исполнителя стояла следующая задача: сделать героев похожими друг на друга и разными одновременно».

Другие актеры сериала «Чужие деньги»

Стася Милославская («Огонь») — Алина, девушка Алексея;

Филипп Янковский («Карамора») — Воронов-старший, предприниматель, дядя Алексея;

Александр Мизев («Страсти по Матвею») — Ослик, друг Юры, робкий и неуверенный в себе человек;

Гоша Куценко («Любовь-морковь») — Аркадий Свиницкий / Свин, чиновник, хранит общак влиятельных людей;

Сергей Волков («Регби») — Никита, напарник Алексея;

Никита Дювбанов («Девушки с Макаровым») — Олег, телохранитель Алексея;

Линда Лапиньш («Лада Голд») — Юлия, следователь, которая пытается разоблачить мошеннические схемы Свина;

Алла Сигалова («Балет») — Ольга, мать Алексея;

Бесо Гатаев («Доктор Преображенский») — Вахид, подельник Алексея.

Также в касте картины заявлены Олег Гаас («Кракен»), Дмитрий Астрахан («Ты у меня одна»), Кирилл Нагиев («Холоп»), Полина Давыдова («Красная Поляна») и другие.