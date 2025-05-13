Сериал «Чужие деньги», 2025 год: что известно о криминальной драме с двумя Максимами Матвеевыми

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В мае 2025 года состоится премьера криминального сериала «Чужие деньги». По сюжету, провинциальный неудачник по ошибке занимает место своего более успешного двойника — богатого крипто-мошенника, который нажил себе много врагов. Двух главных героев сериала играет Максим Матвеев, также в касте заявлены Филипп Янковский, Гоша Куценко и другие отечественные звезды. «Лента.ру» раскрывает сюжет, актерский состав и дату выхода «Чужих денег», а также рассказывает, на каких площадках покажут сериал.

Что известно о сериале «Чужие деньги»
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Главное о сериале

  • Страна: Россия.
  • Жанр: криминальная драма.
  • Режиссер: Игорь Твердохлебов.
  • Производство: онлайн-кинотеатр «Иви», компания Team Films.
  • Сколько серий: 10.
  • Длительность одной серии: 50 минут.
  • Когда выйдет: 2025 год.
  • Где посмотреть: онлайн-кинотеатры «Иви» и Start.
  • В главных ролях: Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский и другие.

Дата выхода

Сериал анонсировали 16 апреля 2024 года. Через несколько недель «Иви» опубликовал первый тизер «Чужих денег». На минималистичном постере было указано только название проекта и то, что он выйдет скоро. Точная дата премьеры сериала стала известна в апреле 2025-го.

Премьера сериала «Чужие деньги» запланирована на 15 мая 2025 года.

В этот день на стриминговых платформах станут доступны четыре первых серии «Чужих денег». После этого эпизоды будут появляться раз в неделю по четвергам. Всего в шоу будет десять пятидесятиминутных серий. Финал истории зрители увидят 26 июня 2025-го.

«Чужие деньги» — один из самых ожидаемых российских сериалов 2025 года по версии Telegram-канала «Культовые русские сериалы» и «Кинопоиска». По данным сервиса, выхода криминальной драмы с Максимом Матвеевым ждет более пятнадцати тысяч человек.

График выхода серий

  • 1-4 серии — 15 мая 2025 года.
  • 5 серия — 22 мая 2025 года.
  • 6 серия — 29 мая 2025 года.
  • 7 серия — 5 июня 2025 года.
  • 8 серия — 12 июня 2025 года.
  • 9 серия — 19 июня 2025 года.
  • 10 серия — 26 июня 2025 года.

Трейлер

Первый фрагмент из сериала — двухминутную тизер-сцену — показали в сентябре 2024 года.

В марте 2025-го на YouTube-канале START появилась еще одна тизер-сцена: четырехминутный фрагмент одной из серий, в котором показали героев Филиппа Янковского и Гоши Куценко.

Полноценный трейлер к сериалу «Чужие деньги» опубликовали всего за две недели до премьеры шоу — 28 апреля 2025 года.

Сюжет

Сюжет выстроен вокруг персонажа Алексея Воронова (Максим Матвеев) — гениального афериста, который проворачивает многомиллионные махинации с криптовалютой. Воронов уже давно достиг всего, о чем можно мечтать: у него есть деньги, верные подельники и очаровательная девушка Алина (Стася Милославская).

Все меняется, когда Воронов допускает фатальную ошибку и на него начинает охоту группа гангстеров из Казахстана. Перед тем как окончательно залечь на дно, Леша решается на финальную авантюру. Он крадет шесть миллионов евро у влиятельного чиновника Аркадия Свиницкого по прозвищу Свин (Гоша Куценко) — теперь Воронова ищут и бандиты-казахи, и Свиницкий.

Чтобы обезопасить себя, Алексей решает податься в бега и посадить вместо себя «дропа» — простого парня Юру Афанасьева (тоже Максим Матвеев), который очень похож на афериста Воронова. Но схема дает сбой — бандиты простреливают голову настоящему Алексею, а Афанасьев остается в живых. Теперь провинциал-неудачник вынужден притворяться своим более успешным двойником и решать проблемы, которые остались после смерти Воронова.

Создатели и производство

О сериале «Чужие деньги» впервые заговорили весной 2024 года. Тогда стало известно, что «Иви» занимается разработкой криминального сериала с Максимом Матвеевым в главной роли.

Сценарий «Чужих денег» создали писатель и журналист Сергей Минаев и его однофамилец Дмитрий Минаев.

В 2024 году вышло сразу два сериала по сценарию Минаевых: злободневный «Первый номер» с Евгением Цыгановым в роли вышедшего из моды писателя и драматичное «Золотое дно», в котором наследники миллиардера пытались поделить его активы. Оба проекта понравились и критикам, и зрителям (рейтинг сериалов на «Кинопоиске» — 7.7 и 8.0 соответственно).

Режиссером «Чужих денег» стал Игорь Твердохлебов. Ранее он работал над вторым и третьим сезонами «Триггера», третьим сезоном «Мажора» и фэнтезийным «Библиотекарем» с Никитой Ефремовым.

Пост оператора занял Николай Богачев («Пищеблок», «Финист. Первый богатырь», «Триггер»), а композитором сериала выступил Александр Вартанов («Библиотекарь», «Семейный переполох»).

Съемки «Чужих денег» стартовали в середине апреля 2024-го в Москве. В июле в Telegram-канале «Иви» появились первые кадры со съемок сериала. Первую серию «Чужих денег» показали на фестивале «Новый сезон», который прошел в Сочи в сентябре 2024-го.

Актеры и роли

Главная роль в сериале досталась Максиму Матвееву («Триггер»). Вернее, Матвеев исполнил сразу две ключевые роли — он сыграл талантливого афериста и обнальщика Алексея Воронова и простого провинциального парня Юру Афанасьева, который похож на Воронова как две капли воды.

Матвеев рассказал, что играть двух героев в одном сериале — это очень интересный профессиональный вызов.

«Они как две составляющие одного человека: эго и альтер эго, — объяснил актер в одном из интервью. — У меня как у исполнителя стояла следующая задача: сделать героев похожими друг на друга и разными одновременно».

Другие актеры сериала «Чужие деньги»

  • Стася Милославская («Огонь») — Алина, девушка Алексея;
  • Филипп Янковский («Карамора») — Воронов-старший, предприниматель, дядя Алексея;
  • Александр Мизев («Страсти по Матвею») — Ослик, друг Юры, робкий и неуверенный в себе человек;
  • Гоша Куценко («Любовь-морковь») — Аркадий Свиницкий / Свин, чиновник, хранит общак влиятельных людей;
  • Сергей Волков («Регби») — Никита, напарник Алексея;
  • Никита Дювбанов («Девушки с Макаровым») — Олег, телохранитель Алексея;
  • Линда Лапиньш («Лада Голд») — Юлия, следователь, которая пытается разоблачить мошеннические схемы Свина;
  • Алла Сигалова («Балет») — Ольга, мать Алексея;
  • Бесо Гатаев («Доктор Преображенский») — Вахид, подельник Алексея.

Также в касте картины заявлены Олег Гаас («Кракен»), Дмитрий Астрахан («Ты у меня одна»), Кирилл Нагиев («Холоп»), Полина Давыдова («Красная Поляна») и другие.

Фильмы и сериалы
Бесо Гатаев
Линда Лапиньш
Полина Давыдова
Игорь Твердохлебов
Никита Дювбанов
Николай Богачев
Стася Милославская
Алексей Воронов
Кирилл Нагиев
Александр Вартанов
Дмитрий Минаев
Алла Сигалова
Никита Ефремов
Сергей Минаев
Олег Гаас
Филипп Янковский
Дмитрий Астрахан
Евгений Цыганов
Гоша Куценко
Сергей Волков
Максим Матвеев