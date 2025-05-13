Мария Бутина представила сериал по своей книге

В Минюсте России прошла премьера сериала "Тюремный дневник", основанного на событиях, произошедших с Марией Бутиной в США. Сериал основан на одноименной книге бывшей узницы Вашингтона, ставшей впоследствии депутатом Госдумы.

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По сюжету сериала, главную героиню Марию Жукову приглашают на учебу в Америку, где девушка узнает то, что разрушают ее прежние идеалы. Студентка решает начать собственное расследование и вскоре понимает, что стала участницей масштабной игры, которая ставит под угрозу безопасность России. Девушка спешит покинуть страну, однако ее арестовывают до вылета. В течение восьми серий героиня сериала выживает в условиях американской тюрьмы, завоевывает доверие американских арестантов и получает поддержку от Родины.

Ее прототип - Мария Бутина - выступила одним из продюсеров киноленты.

«То, что получилось в сериале - намного лучше, чем то, что даже я описывала», — сказала она журналистам.

Парламентарий уточнила, что "Тюремный дневник" почти не отступает от ее книги по содержанию.

«С точки зрения правдивости - на 98% там нет вымысла, хотя мы старались сделать не документальное кино, но все-таки приближенное к реальности», — пояснила Бутина.

Она добавила, что сериал охватывает больший исторический период, чем оригинальная книга: создателям телеверсии удалось отразить не только опыт заключения главной героини, но и ее повседневную жизнь в Штатах.

«Сложно сказать, что было бы, если бы я не оказалась в американской тюрьме, но одно я знаю точно: мой тюремный опыт научил меня ценить свою семью, свою малую родину и ценить то, что ты имеешь», — рассказала также парламентарий.

Режиссер сериала - Игорь Копылов (фильмы "Ржев", "Золотая бронза", "Небо", сериалы "Крылья империи", "Ленинград 46") добавил, что героиня сериала с честью проходит проверку на стойкость, силу духа и силу воли - так же, как уже не один год весь мир проверят русский характер.

«Создавать сценарий по пережитому - это испытать все заново. Больно? Да. Но это того стоило, — считает Бутина. — Мы с Игорем Копыловым изначально решили: пусть будет правда, даже если резко, по живому, через боль. Откровенность без прикрас - это то, чего от нас ждет общество сегодня».

Сериал направлен на привлечение внимания к проблеме ущемления прав и свобод граждан России в странах Запада. Его создатели считают, что с его помощью продолжится борьба против "отмены" России и переписывания ее истории.

Для работы над сериалом были построены помещения типичной американской тюрьмы. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове. Сыгравшая главную роль актриса Мария Лопатина назвала свой актерский опыт сложным, но интересным. Мария Бутина, в свою очередь, считает, что ей удалось создать качественный и продуманный образ.

Напомним, что Бутина в июле 2018 года была арестована в США по обвинению в работе иностранным агентом. В тюрьме она провела полтора год, четыре месяца из которых - в одиночной камере. Более 50 часов прошли за допросами. Из США в Россию она смогла вывезти 1,2 тысячи страниц зашифрованных записей тюремного дневника. Вместо тетради ей приходилось писать на всем, что попадалось под руку - на туалетной бумаге, на оборотных листах обвинительного заключения, листах уголовного дела и так далее. На Родине Бутину ждала карьера публициста, телеведущей и кресло в Госдуме - в Комитете по международным делам.

Ранее по книге Марии Бутиной представили одноименный спектакль.