Семь интересных пасхалок в «Героях Энвелла»

7 интересных пасхалок в «Героях Энвелла»
«Герои Энвелла» полнятся разными отсылками и пасхалками. Некоторые из них мы уже показывали в своей статье, но на этом пасхальные яйца мультсериала не заканчиваются.
Богаче всего мультсериал на отсылки по компьютерным играм, но и любители фильмов и мультфильмов обязательно найдут что-то интересное в фонах и костюмах героев. Редакция Тлум.Ру с удовольствием делится с вами ещё одной порцией пасхалок.
№ 1. Костюмы героев.
Помимо смены повседневной одежды на внутриигровую, герои переодевались ещё несколько раз. Какие костюмы они примеряли?
- Охотники за приведениями
- Черепашки-ниндзя
- Волшебник Изумрудного города
- Утиные истории
- Соник Х
- Три мушкетёра
- Джуманджи. Зов джунглей
- Четверо в кубе
№ 2. Отсылки на другие мультсериалы студии «Паровоз».
В подборке выше, вы могли заметить отсылку на мультсериал «Четверо в кубе». Конечно же, множетсво других мультиков студии, подарившей нам увлекательную историю об Арте, Вике, Филе и Кире, также мелькнули в домах героев и других локациях и костюмах.
№ 3. «Герои Энвелла» в «Сказочном Патруле».
Некоторые герои вселенной «Сказочного Патруля» — настоящие фанаты «Героев Энвелла»! Взгляните, как много пасхалок мы нашли.
- Соловей в футболке
- Злой Соловей
- Карта таро
- Вася и комиксы
- Комиксы
- Торт с фигурками
- Торт
- Фигурки
- Алёнка в игре
№ 4. Как ребята записаны друг у друга в телефонах?
Наши друзья проводят очень много времени вместе, а ещё ставят смешные фото на профили друг друга. Да не простые, а с отсылками на любимые произведения мира кино и гейминга!
№ 5. Фильмы Marvel и не только.
Фил, Арт и Вик с Кирой — заядлые киноманы, и это читается в декорациях их комнат: в коллекционных фигурках, постерах и элементах одежды.
- Эмодзи Дэдпул
- Супергерои и Джинкс из «Аркейн» фигурки
- Постеры супергерои
- Фигурка «Корпорация монстров»
- Постер фильма «Кобра»
- Постер фильма «Крёстный отец»
- Баквид в образе Майлза Куориджа фильм «Аватар»
№ 6. Игры, игры и ещё раз игры.
Тематика различных компьютерных игр пронизывает весь мультсериал о четырёх геймерах, и это не удивительно. Вот какие пасхалки к играм удалось обнаружить:
- Банковская карта Ильи с Resident Evil
- Ребята на фоне играют в Overcooked Чешир из Alice: Madness Returns
- Баквид в образе из Death stranging
- Постер The rise of tomb rider
- Баквид в Angry birds
- Баквид в образе из Рэтчет и Кланк
№ 7. Забавные отсылки.
Некоторые моменты с отсылками кажутся особенно забавными. Например, в названии ларька с шаурмой спрятано название фильма «Великий шоумен».А на обложке коробки с пиццей мы можем увидеть Шрека.А какие пасхалки находили в этом мультсериале вы? Добавляйте наш сайт в закладки, чтобы не пропустить другие интересные новости и подборки.