Семь интересных пасхалок в «Героях Энвелла»

«Герои Энвелла» полнятся разными отсылками и пасхалками. Некоторые из них мы уже показывали в своей статье, но на этом пасхальные яйца мультсериала не заканчиваются.

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Богаче всего мультсериал на отсылки по компьютерным играм, но и любители фильмов и мультфильмов обязательно найдут что-то интересное в фонах и костюмах героев. Редакция Тлум.Ру с удовольствием делится с вами ещё одной порцией пасхалок.

№ 1. Костюмы героев.

Помимо смены повседневной одежды на внутриигровую, герои переодевались ещё несколько раз. Какие костюмы они примеряли?

№ 2. Отсылки на другие мультсериалы студии «Паровоз».

В подборке выше, вы могли заметить отсылку на мультсериал «Четверо в кубе». Конечно же, множетсво других мультиков студии, подарившей нам увлекательную историю об Арте, Вике, Филе и Кире, также мелькнули в домах героев и других локациях и костюмах.

№ 3. «Герои Энвелла» в «Сказочном Патруле».

Некоторые герои вселенной «Сказочного Патруля» — настоящие фанаты «Героев Энвелла»! Взгляните, как много пасхалок мы нашли.

№ 4. Как ребята записаны друг у друга в телефонах?

Наши друзья проводят очень много времени вместе, а ещё ставят смешные фото на профили друг друга. Да не простые, а с отсылками на любимые произведения мира кино и гейминга!

№ 5. Фильмы Marvel и не только.

Фил, Арт и Вик с Кирой — заядлые киноманы, и это читается в декорациях их комнат: в коллекционных фигурках, постерах и элементах одежды.

№ 6. Игры, игры и ещё раз игры.

Тематика различных компьютерных игр пронизывает весь мультсериал о четырёх геймерах, и это не удивительно. Вот какие пасхалки к играм удалось обнаружить:

№ 7. Забавные отсылки.

Некоторые моменты с отсылками кажутся особенно забавными. Например, в названии ларька с шаурмой спрятано название фильма «Великий шоумен». А на обложке коробки с пиццей мы можем увидеть Шрека. А какие пасхалки находили в этом мультсериале вы? Добавляйте наш сайт в закладки, чтобы не пропустить другие интересные новости и подборки.