В России выйдет первое псевдодокументальное кино, созданное с помощью ИИ

В российский прокат 12 июня выйдет первое российское мокьюментари (псевдодокументальный фильм) с использованием deepfake.

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В ролях - Анна Михалкова, Александр Яценко, Даниил Спиваковский, Сергей Аброскин, молодой артист Юрий Вершинин и другие.

Картина, рассказывающая о дерзком стартапе в России 90-х, была показана в рамках программы "Московские премьеры" фестиваля "Зимний" (мы писали о нём здесь) в декабре минувшего года и снискала доброжелательную критику.

Режиссёр и сценарист - Фёдор Кудрявцев.

Опубликован постер проекта.