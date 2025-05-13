В России выйдет первое псевдодокументальное кино, созданное с помощью ИИ

В прокат выйдет первое российское мокьюментари, созданное при помощи deepfake
В российский прокат 12 июня выйдет первое российское мокьюментари (псевдодокументальный фильм) с использованием deepfake.
В ролях - Анна Михалкова, Александр Яценко, Даниил Спиваковский, Сергей Аброскин, молодой артист Юрий Вершинин и другие.
Картина, рассказывающая о дерзком стартапе в России 90-х, была показана в рамках программы "Московские премьеры" фестиваля "Зимний" (мы писали о нём здесь) в декабре минувшего года и снискала доброжелательную критику.
Режиссёр и сценарист - Фёдор Кудрявцев.
Опубликован постер проекта.