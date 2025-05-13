Опубликован трейлер фильма «Никто 2»

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер боевика «Никто 2» с Бобом Оденкёрком в главной роли.

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Продолжение триллера выйдет в кинотеатрах 15 июня. Официального проката в России не планируется.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Ранее сообщалось, что фильм будет масштабнее первой части. Главный герой столкнётся с новыми вызовами, связанными с семьёй и друзьями, а также встретит злодейку, которая способна свести его с ума — её сыграет Шэрон Стоун.

Напомним, второй частью займётся новый режиссёр: место Ильи Найшуллера досталось Тимо Тьяджанто. Главного героя вновь исполнит Боб Оденкёрк («Фарго», «Лучше звоните Солу»).