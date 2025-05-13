В МИД РФ ответили, что особенного в новом фестивале китайского кино

Стартовавший в российских городах фестиваль китайского кино стал первым шагом в реализации недавно достигнутых на высшем уровне договоренностей между Москвой и Пекином. Об этом заявил заместитель директора Первого департамента Азии МИД России Виталий Фадеев.

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Он напомнил, что по приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин прибыл 7 мая в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, а также последовавших за ними переговорами.

Фадеев обратил внимание, что в ходе встреч лидеры двух стран "обсудили не только важнейшие стратегические вопросы, но и сотрудничество в гуманитарной сфере, в том числе в сфере кинопроизводства".

«И открывающийся сегодня фестиваль является первым крупным культурным событием после российско-китайского саммита. Я считаю, что это уже начало реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых буквально несколько дней назад в Кремле», — указал дипломат.

Взаимопонимание и доверие как основа российско-китайской дружбы

В свою очередь заместитель директора Китайского центра исследований киноискусства Лин Сивей подчеркнул, что Москву и Пекин связывает давняя дружба, а недавний визит китайского лидера доказал, что "отношения РФ и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне взаимного доверия, взаимопонимания и взаимоподдержки".

«Уверен, что под руководством лидеров двух стран российско-китайское сотрудничество будет неуклонно развиваться в долгосрочной перспективе», — заключил он.

О фестивале китайского кино

Фестиваль китайского кино пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и Казани с 13 по 17 мая. В программе - фильмы разных жанров от детектива до фэнтези, а также картины, посвященные событиям Второй мировой войны.

Как ранее сообщила пресс-служба "Роскино", бесплатные кинопоказы проходят в рамках программы Годов культуры РФ и КНР, а также являются "зеркальным" мероприятием Фестиваля российского кино в Китае, который состоится в 2025 году.