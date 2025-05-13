Примакова рассказала, что нужно включить в топ-100 российских фильмов

В список 100 лучших отечественных фильмов необходимо включить детское и семейное кино, в том числе советские сказки и школьные драмы, заявила «Известиям» президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталия Примакова.

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Она подчеркнула, что современные дети должны знать советскую классику, включая фильмы о школе, такие как «Чучело», «Розыгрыш» и «Доживем до понедельника».

Примакова также призвала включить в перечень современные картины вроде «Чебурашки», «Сестренки», «Частного пионерского», а также фильмы о животных («Пальма», «Африка») и спортивные драмы («Движение вверх», «Лед»).

По ее мнению, формированием списка должны заниматься не только представители индустрии, но и профессиональные киноведы, способные дать оценку художественным и воспитательным аспектам кинолент, передает «Радиоточка НСН».