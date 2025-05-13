Стало известно, кто получил награды премии АПКиТ

Фильм «Сто лет тому вперед» признан лучшим полнометражным художественным фильмом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Обладателями других ключевых наград стали сериал «Первый номер» (лучшая режиссерская работа), «Трасса» Олега Маловичко (лучший сценарий), а также анимационный сериал «Три кота», получивший приз как лучший в своем жанре.

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Сериал «Последний богатырь. Наследие» получил две награды — за лучшие визуальные эффекты и работу художника по гриму. Сериал «ГДР» был признан лучшим по постановочной части.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) была основана в 2012 году и объединяет крупнейшие медиакомпании России. Организация занимается развитием индустрии, поддержкой отраслевых стандартов и продвижением отечественного кино и сериалов как внутри страны, так и за рубежом.

Премия АПКиТ ежегодно присуждается за достижения в различных категориях телевизионного и кинопроизводства. В состав жюри входят представители кинокомпаний, телеканалов, креативных команд и продюсерских центров, передает «Радиоточка НСН».