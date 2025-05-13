Опубликованы новые кадры сериала «Одних из нас»

В преддверии выхода шестой серии второго сезона сериала «Одни из нас» в Сети появились несколько кадров эпизода. Полная версия выйдет на HBO и в онлайн-кинотеатре Max в ночь на понедельник, 19 мая.

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Судя по всему, экранизация культовой игры возьмёт театральную паузу перед финалом сезона — предпоследний эпизод расскажет историю из отношений Элли и Джоэла. Вероятно, авторы шоу объединили флешбэки из игры The Last of Us Part 2 в одну серию.

Кадры сериала «Одни из нас» — 2-й сезон, 6-я серия

© HBO

© HBO

© HBO

Вместе с выходом шестого эпизода второй сезон «Одних из нас» вплотную приблизится к завершению. Всего в продолжение войдёт семь серий, финал состоится уже 26 мая.