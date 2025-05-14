Рецензия на фильм «Расплата 2»

В параллельный прокат вышла «Расплата 2» — сиквел популярного и небанального триллера с Беном Аффлеком в роли гениального бухгалтера с кулаками. «Лента.ру» рассказывает, каким получился фильм, в котором Аффлек сформировал безупречный дуэт с Джоном Бернталом.

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Кристиан Вульф (Бен Аффлек) — бухгалтер средних лет, одетый с иголочки, одиноко живущий в доме на колесах. Здесь есть все, что ему нужно: маленькая кухня, постель, меч Люка Скайуокера (настоящий), коллекция комиксов и подлинник «Девушек в черном» Ренуара. По основному месту работы Вульф — аудитор, берущий за самые сложные (то есть преимущественно незаконные) заказы. Для человека с синдромом Мартина-Белл (симптомы которого схожи с расстройством аутистического спектра) это идеальная работа — математические задачи, требующие предельной концентрации. Кроме того, Крис владеет несколькими видами огнестрельного оружия и дерется как машина.

Надо понимать, что Крис — сложный, но хороший человек. Он большую часть доходов жертвует больнице для детей с РАС. Кое-что он делает и для социальной адаптации пациентов: из подростков сформирована настоящая хакерская бригада, которой под силу взлом не только уличных камер, но и персональных телефонов. Наконец, время от времени Вульф анонимно сдает правительству своих самых опасных клиентов. До недавнего времени его связным во власти был спецагент минфина США Рэй Кинг (Дж. К. Симмонс).

Теперь Рэй вышел на пенсию и работает частным детективом, а его место заняла совестливая Мэрибет Медина (Синтия Аддай-Робинсон), которая не в восторге от доставшегося по наследству информатора. Однако когда Рэй получает смертельную пулю, только Вульф может помочь Мэрибет с расследованием. Сам же Кристиан обращается за помощью к своему брату Брэкстону (Джон Бернтал) — сентиментальному киллеру с кириллической татуировкой «правда» на спине. Следы выводят братьев на торговцев людьми и одну из их жертв (Даниэлла Пинеда), которая связана с гибелью Рэя Кинга.

Девять лет — не самая частая дистанция между оригинальным фильмом и сиквелом. Первая «Расплата» вышла в 2016-м и уже тогда выглядела фильмом инородным, сделанным неуловимо мимо трендов

В прокате тогда царили кинокомиксы и франшизы, а фильм Гэвина О’Коннора был триллером с нуарными амбициями и старомодно перегруженным сюжетом. Да еще и с названием The Accountant — то есть, буквально, «Бухгалтер». При другом раскладе картина благополучно сгинула бы на стримингах, но очередной бум домашнего кино еще не стартовал, а главные роли в «Расплате» сыграли актеры, мимо которых так просто не пройдешь.

Середина прошлого десятилетия сейчас выглядит кризисным этапом в карьере Бена Аффлека. Спустя пару месяцев после «Расплаты» вышел его режиссерский «Закон ночи» — обаятельно близорукий и совершенно провальный гангстерский эпик. Позади и впереди были бульдожьи выходы в роли Бэтмена у Зака Снайдера, над которыми не посмеялся только ленивый. Над его работой в «Расплате» критики издевались, как раз сравнивая подвижность мимики Бена здесь и в «Бэтмене против Супермена». Тем не менее, несмотря на разгромные рецензии, «Расплата» была очень успешна в прокате (155 миллионов долларов сборов при бюджете в 44), и продолжение анонсировали уже в 2017-м.

Работа затянулась, но длящаяся пауза лишь пошла фильму на пользу. Первая «Расплата» прекрасно состарилась, на фоне сегодняшнего киномейнстрима это практически шедевр. Громоздкий сценарий выглядит изобретательным, превращение аутиста в супергероя типа Джека Ричера кажется смелым и во всяком случае любопытным решением. Можно ручаться, что сегодня Кристиан Вульф стал бы героем успешного сериала сезонов на семь, невзирая на спорную мораль в репрезентации людей с РАС. В конце концов, в жанровом кино с сюжетами и характерами сейчас не до жиру. Играет на пользу картине и ее старомодное обаяние. Снятый на 35-миллиметровую пленку фильм явно делался не то чтобы для себя, но точно с удовольствием и почтением к классике нуара, где бухгалтер, кстати, тоже бывал важным (пусть и не столь удачливым) героем.

Сиквел мог двинуться в разных направлениях и в итоге так или иначе использует почти все возможности развития

С одной стороны, это очевидное новое дело в новом городе, легитимный повод повидаться с полюбившимся героем. С другой — шаг в новом направлении, которое в оригинальном фильме было всего лишь намечено. Путь к встрече братьев-убийц в исполнении Аффлека и Джона Бернтала не был главным сюжетом в «Расплате», но дарил фильму наиболее человеческое измерение. Во всяком случае, настоящей кульминацией картины было не разрешение криминальной интриги, а именно братский разговор по душам, прерываемый радостным мордобоем. Во второй «Расплате» новая встреча Криса и Брекстона происходит уже минут через 20 и это, безусловно, идет картине на пользу. Можно с уверенностью сказать, что Бернтал — лучший экранный партнер Аффлека после его вечного Бивиса Мэтта Дэймона.

Приятно, что это понимают не только зрители, но и авторы фильма, который на сей раз выстроен именно вокруг великолепного дуэта. Примерно в середине основное действие будто бы замирает, а братья брюнеты сперва долго разговаривают на крыше дома на колесах, а потом отправляются выпивать в местный кантри-бар. Это не просто лучшее место в фильме, но и источник мемов — фрагмент с танцем в исполнении Аффлека просто обязан стать вирусным после выхода «Расплаты 2» на видео.

После такой отработки семейной линии О’Коннору и сценаристу серии Биллу Дюбюку легко простить очевидную неряшливость в основной части. Схематичность сюжета про торговлю людьми они последовательно прикрывают парой перестрелок, сюжетом про очередную суперженщину, рожденную из травмы, и хакерскими фокусами детей-аутистов из приюта, который опекает герой Аффлека. Все это нескучно, временами вполне забавно, но слишком легкомысленно, чтобы относиться всерьез. В памяти после просмотра застрянут не бои в мексиканской пыли, а то, как Аффлек пробует спиддейтинг, а Бернтал гладит кота. Остается лишь добавить, что третий фильм, по словам О’Коннора, уже в разработке и характеризуется как «Человек дождя на стероидах».