Шахназаров рассказал, какие фильмы нужно показывать в школах

Фильмы Андрея Тарковского, Леонида Гайдая, Владимира Меньшова необходимо включить в новый перечень Минпросвещения, который по поручению президента РФ Владимира Путина будет разработан до 30 августа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

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«Моя идея [по составлению списка] очень простая. Надо взять 70-80 фамилий высококлассных режиссеров, которые, безусловно, и были в советском кино, и взять у каждого по две картины, которые могут быть интересны детям. Мне кажется, этого достаточно на школьный курс со второго класса», — сказал Шахназаров.

Для включения в перечень он назвал картины "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница" Леонида Гайдая, "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" Владимира Меньшова, "Иваново детство" и "Солярис" Андрея Тарковского, "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Неоконченная пьеса для механического пианино" Никиты Михалкова. Из своих работ, которые нужно показывать подросткам, Шахназаров отметил картины "Курьер" и "Мы из джаза".

Кроме того, режиссер считает, что с "особой осторожностью" нужно выбирать для списка фильмы, которые были сняты в последние 30 лет.

«За последние 30 лет, безусловно, есть достойные фильмы, но должно время пройти, чтобы понять, насколько они будут значимы», — уточнил Шахназаров.

По его словам, фильмы из нового списка Минпросвещения могут начать показывать уже в этом учебном году, если учебные заведения будут подготовлены для кинопоказов.

«Когда эти фильмы показывать, конечно, решит Минпросвещения. Но, на мой взгляд, это не так сложно. Сегодня есть хорошего качества доступные домашние кинотеатры. Поставить в каждой школе проектор - не так сложно, и пожалуйста, смотрите. <…> Может быть, оснастить все школы за такой период сложно, но в целом, мне кажется, это не такая сверхъестественная задача», — сказал Шахназаров, отметив, что процесс составления самого перечня рекомендаций не займет много времени.

Ранее Путин распорядился до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Минпросвещения уже публиковало список "золотой коллекции" кинофильмов для семейного просмотра, где картины разделены по возрастам. В перечень вошли как современные фильмы, так и советская классика.