Сериал «Железное сердце» получит первый трейлер

Marvel Studios вспомнила про сериал «Железное сердце», о котором уже долгое время вообще не было слышно. Шоу сняли ещё в 2022 году, однако с его выпуском постоянно были какие-то проблемы.

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Судя по всему, сейчас проект готов к выпуску, поскольку он наконец-то получит первый трейлер. Сам сериал стартует 24 июня, а новый трейлер покажут сегодня вечером.

Проект расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel — это молодая студентка Рири Уильямс, которая благодаря выдающимся инженерным способностям создаёт себе бронированный суперкостюм. Впервые Рири появилась в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навеки».