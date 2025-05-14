Шахназаров ответил, когда могут начать показывать фильмы для школьников

Фильмы из нового списка Минпросвещения, который по поручению президента РФ Владимира Путина будет разработан до 30 августа, могут начать показывать уже в этом учебном году, если к этому времени учебные заведения будут подготовлены для кинопоказов. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.
«Когда эти фильмы показывать, конечно, решит Минпросвещения. Но, на мой взгляд, это не так сложно. Сегодня есть хорошего качества доступные домашние кинотеатры. Поставить в каждой школе проектор - не так сложно, и пожалуйста, смотрите. <…> Может быть, оснастить все школы за такой период сложно, но в целом, мне кажется, это не такая сверхъестественная задача», — сказал режиссер, отметив, что процесс составления самого перечня рекомендаций не займет много времени.
Ранее Путин распорядился до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Минпросвещения РФ уже публиковало список "золотой коллекции" кинофильмов для семейного просмотра, где картины разделены по возрастам. В перечень вошли как современные фильмы, так и советская классика.