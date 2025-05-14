Шахназаров ответил, когда могут начать показывать фильмы для школьников

Фильмы из нового списка Минпросвещения, который по поручению президента РФ Владимира Путина будет разработан до 30 августа, могут начать показывать уже в этом учебном году, если к этому времени учебные заведения будут подготовлены для кинопоказов. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

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«Когда эти фильмы показывать, конечно, решит Минпросвещения. Но, на мой взгляд, это не так сложно. Сегодня есть хорошего качества доступные домашние кинотеатры. Поставить в каждой школе проектор - не так сложно, и пожалуйста, смотрите. <…> Может быть, оснастить все школы за такой период сложно, но в целом, мне кажется, это не такая сверхъестественная задача», — сказал режиссер, отметив, что процесс составления самого перечня рекомендаций не займет много времени.

Ранее Путин распорядился до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Минпросвещения РФ уже публиковало список "золотой коллекции" кинофильмов для семейного просмотра, где картины разделены по возрастам. В перечень вошли как современные фильмы, так и советская классика.