Шахназаров объяснил, почему мультфильмы не нужны в списке показа для школ

Мультфильмы не стоит включать в новый список Минпросвещения для показа в школах, который по поручению президента РФ Владимира Путина будет разработан до 30 августа. Такое мнение высказал ТАСС народный артист РФ, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

"Мультфильмы в этот список [фильмов] включать не стоит, это совсем другая история. Понимаете, мультфильмы они (школьники - прим. ТАСС) и так увидят. Вон, пожалуйста, целые каналы, среди которых, кстати, есть и хорошие, и сейчас мультфильмы показывают. Это мультфильмы не для школьной программы", - сказал Шахназаров.

Он отметил, что кино нужно изучать по режиссерам, так же как и литературу, где произведения изучают по писателям.

"Как литературу у нас изучают? Скажем, Пушкин, Гоголь, Чехов, Достоевский. Так надо и кино изучать по мастерам. А мастеров в советском кино было вполне достаточно", - сказал Шахназаров.

Ранее президент РФ распорядился до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Минпросвещения РФ ранее уже публиковало список "золотой коллекции" кинофильмов для семейного просмотра, где картины разделены по возрастам. В перечень вошли как современные фильмы, так и советская классика.