Опубликован свежий постер «Супермена»

Warner Bros. опубликовала свежий постер фильма «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Кларк Кент на нём выглядит воодушевлённо.

© Чемпионат.com

Новый большой трейлер «Супермена», кстати, выйдет сегодня вечером, о чём объявили создатели ленты.

Свежий постер фильма

© Warner Bros.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Вместе с Коренсветом в ленте сыграет Рэйчел Броснахэн (Лоис Лейн). Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотился Николас Холт.

Премьера фильма состоится 11 июля. Картина положит начало новой киновселенной DC, которая полностью перезапустит события кинофраншизы.