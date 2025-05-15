На телевидении покажут киноверсию спектакля "Жил. Был. Дом."

Киноверсия спектакля "Жил. Был. Дом.", снятая в рамках проекта "Театр в кино", будет показана в эфире телевидения. Об этом сообщил генеральный директор телеканала "Россия-1" Антон Златопольский на премьерном показе киноверсии спектакля в столичном кинотеатре "Октябрь".

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"Сегодня это будет в кино, завтра это в театре, и скоро это на телевидении", - сказал Златопольский со сцены.

Он отметил, что это "один и тот же проект, который имеет свою форму существования в разных средах".

Он также упомянул, что проект "Театр в кино" востребован зрителями.

"Когда два года назад мы <...> запускали "Театр в кино" <...> - это был красивый проект для души <...>. Выяснилось, что это не только красиво, зритель этого хочет и требует", - подчеркнул Златопольский.

О проекте

Проект "Театр в кино" реализуется телеканалом "Россия-Культура" и дистрибуторской компанией "Кино. Арт. Про". Поддержку проекту оказали Министерство культуры РФ и более 10 российских театров. ТАСС - генеральный информационный партнер.