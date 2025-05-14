Эндрю Гарфилд и Джуд Лоу сыграют в сериале «Дикие штучки»

Джуд Лоу и Эндрю Гарфилд исполнят главные роли в сериале «Дикие штучки» (Wild Things) для видеосервиса Apple TV+. Как сообщает Variety, сценарий основан на подкасте «Wild Things: Siegfried & Roy», а тот, в свою очередь, на реальной истории популярных в 1990-х годах дрессировщиков и иллюзионистов Зигфрида (его сыграет Лоу) и Роя (его сыграет Гарфилд). Съемки должны начаться осенью 2025 года.

Зигфрид Фишбахер и Рой Хорн начинали как фокусники на круизном лайнере и в ночном клубе, прежде чем стать главными звездами Лас-Вегаса. Они прославились своим шоу с магией и белыми тиграми в отеле-казино Mirage в 1990-2003 годах. Дуэт прекратил свое существование в 2003 году, когда во время живого выступления один из тигров напал на Хорна, который получил серьезные травмы, а также перенес инсульт. Вскоре после этого шоу было закрыто, а Фишбахер и Хорн в значительной степени отошли от публичной жизни.

Сериал расскажет, как Зигфриду и Рою было задано задание превратить Город Грехов в место для семейного отдыха. Дуэт «доводит концепцию иллюзии против реальности до крайности, как в личном, так и в профессиональном плане, пока трагедия не переосмыслит и не раскроет тайну, окружающую их последнее судьбоносное шоу в Лас-Вегасе»,

Джон Хоффман («Грейс и Фрэнки», «Убийства в одном здании») написал сценарий и выступит в качестве исполнительного продюсера, шоураннера и режиссера. Лоу, и Гарфилд также будут сопродюсерами вместе с Мэттом Шекманом («Великая», «Наследники»), который снимет первый эпизод.