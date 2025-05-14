«Бурановские бабушки» ответили на предложение вернуться на «Евровидение»

Художественный руководитель «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева оценила вероятность возвращения коллектива на сцену международного вокального конкурса «Евровидение». Ее слова передает портал «Абзац».

По словам Туктаревой, даже если Россию вернут в конкурсную программу, их группа откажется от участия.

«Дело в человеческих отношениях. Изменилось отношение к нашей стране, это печально. В 2012 году мы давления в свой адрес не чувствовали. Сейчас мы бы не стали участвовать. Тем более мы очень неформатные»,

«Бурановские бабушки» выступали на «Евровидении» от России в 2012 году в Баку. Их песня Party for Everybody на английском и удмуртском языках стала хитом, а сама группа в итоге заняла второе место.

Ранее стало известно, что на «Евровидении-2025» вспомнили выступление российской группы «Бурановские бабушки».