Иван Соснин рассказал, как создавался фильм «Легенды наших предков»

Еще один фильм из программы "Русские премьеры" 47-го Московского Международного кинофестиваля сейчас можно посмотреть в кинотеатрах. Лента "Легенды наших предков" Ивана Соснина также вышла в прокат 1 мая.

© Российская Газета

По сюжету журналист из Екатеринбурга (Александр Яценко) по заданию редакции оказался в затерянном среди тайги селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает общаться с древним духом, который просит спасти его семью - исчезающие мифические создания. Репортер вместе с 12-летней дочерью (Александра Бабаскина), приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией...

В ролях Антон Кузнецов, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и другие.

Корреспондент "РГ" поговорил с режиссером о значении уральских легенд в его жизни и о том, как создавался фильм.

Иван, вы родились на Урале. Рассказывали ли вам эти легенды в детстве? Возможно, вы выросли на них? Насколько они близки вам?

Иван Соснин: Да, я с Урала, и вся фактура, которая есть в фильме, мне действительно близка. Но я не могу сказать, что вырос именно на этих мифических персонажах. Все-таки я рос на диснеевских мультфильмах. Но мне стало немного обидно, что моя дочь сейчас растет на современном контенте и ничего не знает о своих корнях, о легендах, которые когда-то были там - на земле ее предков. И мне захотелось рассказать о тех историях, которые мы забыли.

Были ли в работе над фильмом ситуации, когда что-то шло не так, но в итоге получилось даже лучше, чем вы изначально задумывали?

Иван Соснин: У нас, например, украли из вагончика костюм Шишиги, в котором она снималась. Но мы продолжили съемки - как-то прятали ногу, снимали актрису в бочке. А в сцене, где герои ищут Шишигу, вместо солнечной погоды, на которую мы рассчитывали, пошел дождь. Мы поняли, что он будет идти весь день, и решили снимать так. Все насквозь промокли, костюм Нулэсмурта (владыка леса в картине в мохнатом костюме. - Прим. авт.) потом сушили еще несколько дней. Но в итоге дождь добавил сцене атмосферы, которой так не хватало, - в этом случае ситуация сработала в плюс.

Хотели бы вы отправить своих героев в другие регионы помимо Урала, чтобы изучать местные легенды?