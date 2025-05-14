Вышел трейлер сериала «Все честно»

Первый тизер-трейлер сериала «Всё честно» (All’s Fair) обнародовал 13 мая 2025 года видеосервис Hulu. Главные роли в юридической драме сценариста, режиссера и продюсера Райна Мёрфи исполнили Сара Полсон, Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Ким Кардашьян, Тейяна Тейлор, Ниси Нэш, Мэттью Ношка, Софи Буи и другие. Сериал расскажет о команде женщин-юристов по разводам, которые покидают фирму, где доминируют мужчины, чтобы открыть собственную мощную практику.

© кадр из сериала «Все честно»

- Жестокие, блестящие и эмоционально сложные, они справляются с разводами с высокими ставками, скандальными секретами и меняющимися привязанностями — как в зале суда, так и в своих собственных рядах, - сообщается в синопсисе. - В мире, где деньги решают все, а любовь — поле битвы, эти женщины не просто играют в игру — они меняют ее.

Премьера «Всё честно» состоится на Hulu и Disney+ осенью, дата будет объявлена позже.