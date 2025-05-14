Появились красочные постеры «Балерины»

Lionsgate опубликовала новые постеры «Балерины», спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли. Постеры получились красочные — с главной героиней по центру.

© Чемпионат.com

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© Lionsgate

© Lionsgate

© Lionsgate

© Lionsgate

© Lionsgate

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе франшизы.

Изначально «Балерина» должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр основной серии фильмов. В ленте также появится и герой Киану Ривза — сам Джон Уик.

Премьера боевика в России состоится уже 5 июня.