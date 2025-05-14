Эксперт оценил идею перечня зарубежных картин для школьников

Увлечение зарубежными фильмами в школьной программе может привести к утрате национальной идентичности. Такое мнение выразила ТАСС заместитель директора Института содержания и методов обучения Людмила Лагунова в ответ на вопрос о том, стоит ли сделать перечень зарубежных картин для школьников.

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Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился до 30 августа сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях.

Эксперт отметила, что включение отечественных фильмов в школьную программу необходимо для формирования культурной идентичности и понимания истории страны. По ее мнению, просмотр и анализ таких картин, как, например, масштабная экранизация "Войны и мира" Сергея Бондарчука, поможет ученикам глубже понять ценности, традиции и проблемы, волновавшие разные поколения россиян.

«При этом увлечение зарубежными фильмами в школьной программе может привести к утрате национальной идентичности и снижению интереса к отечественной культуре, поэтому такой перечень должен быть ориентирован на классическое российское и советское кино», — подчеркнула Лагунова.

В марте 2025 года Минпросвещения РФ подготовило список "золотой коллекции" кинофильмов для семейного просмотра, картины разделены по возрастам, в перечень включены как современные фильмы - "Легенда №17", "28 панфиловцев", так и советская классика. Перечень является первоначальным и будет еще дополняться, уточняли в министерстве.