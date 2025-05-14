Философ и режиссер Бернар-Анри Леви подвергся критике в социальных сетях после премьеры своего нового фильма на Каннском фестивале. Гневные комментарии от французских пользователей можно увидеть под его постом в социальной сети X (бывший Twitter).

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На кинофестивале 76-летний Леви представил свой новый якобы документальный проект — «Наша война». Фильм стал четвертой для Бернара-Анри работой за последние несколько лет, повествующей о событиях на Украине с точки зрения украинской армии и радикальных формирований в составе местных вооруженных сил. В комментариях под постом о показе работы вне основной конкурсной программы Канн некоторые пользователи обвинили француза в поддержке нацизма.

«Еще больше поддержки этнорасистских паразитов-тиранов, которым плевать на свой народ! Бернар-Анри — наци. 12 человек в маленьком зале — это твое лучшее достижение», — пишут в комментариях пользователи из Франции и других европейских стран.

Также в комментариях Леви предложили посмотреть «настоящую документалистику» — фильм об Украине американского режиссера Оливера Стоуна, который тот снял еще в 2016 году.

В 2023 году Бернар-Анри Леви получил на Украине орден «За заслуги» III степени за «поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и популяризацию украинского государства в мире».

Ранее стало известно, что американский кинорежиссер Стоун выступил на марафоне «Знание. Первые», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.