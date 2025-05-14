Стивен "Стив" Роберт Пепун, американский сценарист, продюсер и актер, неожиданно упал и умер около своего дома в городке Паола, штат Канзас.

О кончине артиста стало известно несколько дней назад - без деталей, сейчас их приводит THR.

Как сообщила изданию вдова, у 68-летнего Пепуна были проблемы с сердцем - он лечился от амилоидоза.

Прощание состоится 17 мая.

Пепун родился в Нью-Джерси, в шоу-бизнес пришел в 1980-х. Стив Пепун работал над "Альфом", став сценаристом трех последних сезонов программы, над "Симпсонами" (за них он получив премию "Эмми"), "Динозаврами", "Розанной", проектами франшизы "Дикая семейка Торнберри" и другими.

Как актер снялся в культовом "Голом пистолете" ("просто потому, что у него имелся смокинг").