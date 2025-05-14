В «Отеле "У погибшего альпиниста"» появится известный актер

Лев Зулькарнаев присоединился к актерскому ансамблю фильма "Отель у погибшего альпиниста".

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Он исполнит роль человека по имени Луарвик Л. Луарвик - таинственного странника, появившегося в отеле из ниоткуда.

В новой киноверсии детектива братьев Стругацких также снимаются Евгений Цыганов, Алена Михайлова, Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Дмитрий Лысенков, Сергей Маковецкий и другие. Ранее Константин Эрнст говорил о том, что Первый канал принимает участие в проекте.