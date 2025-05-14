Сарик Андреасян снимет новый сериал

В следующем году выйдет сериал про Черкизовский рынок. Об этом в среду, 14 мая, сообщило РИА Новости.

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Режиссером проекта выступит Сарик Андреасян, передает агентство.

До этого Сарик Андреасян оказался замешан в конфликте, который был вызван обсуждением «Аноры», Андрея Тарковского и фестивального кино со студентами Московской международной киношколы. Свою речь Андреасян сопроводил ненормативной лексикой. В результате скандала режиссер покинул лекцию раньше времени под смех и ироничные аплодисменты студентов.

Блогер BadComedian в беседе с «ВМ» отреагировал на скандал и отметил, что каждый имеет право на свое мнение.

Помимо этого, режиссер Валерия Гай Германика рассказала, что приступила к работе над новым проектом в жанре боди-хоррор «Субстанция», где главную роль сыграет ведущий Леонид Якубович. Актриса Деми Мур, сыгравшая в оригинальной версии фильма, была номинирована на премию «Оскар» в 2025 году впервые за 46 лет работы в Голливуде. Она оказалась в списке номинантов в категории «Лучшая женская роль второго плана».