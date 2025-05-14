Расписание выхода сериала «Киллербот» от Apple
Уже 16 мая состоится премьера сериала «Киллербот» с Александром Скарсгардом. Научно-фантастический проект основан на серии книг «Дневники Киллербота» писательницы Марты Уэллс и рассказывает об андроиде, который взломал свою программу и теперь просто хочет смотреть кино, однако постоянно попадает в неприятности.
В первый сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами. Шоу стартует с двух серий, а финал состоится 11 июля.
Расписание выхода сериала «Киллербот» от Apple
- 1-я серия — 16 мая.
- 2-я серия — 16 мая.
- 3-я серия — 23 мая.
- 4-я серия — 30 мая
- 4-я серия — 30 мая.
- 6-я серия — 13 июня.
- 7-я серия — 20 июня.
- 8-я серия — 27 июня.
- 9-я серия — 4 июля.
- 10-я серия — 11 июля.