Алексей Учитель начал съемки фильма о Шостаковиче

Основной этап съемок нового фильма Алексея Учителя под рабочим названием «Шум времени» стартовал в Москве. Картина производства киностудии «Рок» рассказывает об одном из самых известных композиторов XX века Дмитрии Дмитриевиче Шостаковиче. Съемки пройдут как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. По признанию режиссера Алексея Учителя, это очень важный для него проект, подготовительная работа над которым ведется уже более трех лет, этот фильм будет не классическим байопиком, а «историей-притчей о гении».

- В кино невозможно уместить всю жизнь Шостаковича, даже если будет сериал. Начиная с детства и до самой смерти в его жизни было столько событий, столько поворотов, связанных и с его близкими, и с профессией, и с болезнями, и, конечно, с любовью. На долю композитора выпало слишком много испытаний, и из этого объема материала создать сценарий оказалось непросто, – отмечает Алексей Учитель. – Эмоциональная составляющая имеет огромное значение. И на этом будет строиться очень многое в фильме.

Роль Дмитрия Шостаковича исполняет Олег Савцов. В съемках фильма также принимают участие Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый и другие.

Ранее ИнтерМедиа сообщало, что фильм на ту же тему под таким же названием «Шум времени» (The Noise Of Time) планирует снять польский режиссер Ян Комаса. Роль Дмитрия Шостаковича там должен сыграть Аугуст Диль.