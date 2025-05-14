Режиссер ответил, какой город способен развить кинематограф в РФ

Санкт-Петербург за счет наличия большого числа специалистов в области новых технологий способен обеспечить рывок в развитии отечественного кино. Такое мнение высказал генеральный директор Первого канала, продюсер, режиссер Константин Эрнст.

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«Есть еще одно направление, которое потенциально может сделать Петербург лидером отечественного кинематографа - это новые технологии. Потому что кино будет развиваться в первую очередь за счет новых технологий, искусственного интеллекта и создания аудиовизуальных образов за счет нейросетей. Поэтому город, в котором сосредоточено достаточное количество специалистов в этой области, может дать принципиальный рывок отечественному кинематографу. За этим союзом творчества и технологий - будущее всей индустрии создания контента в таком великом городе, как Санкт-Петербург», — сказал Эрнст.

Видеозапись его комментария была продемонстрирована в ходе ежегодного отчета губернатора Александра Беглова в заксобрании о работе правительства города за 2024 год.

Эрнст отметил, что в Петербурге в прошлом году было снято более 70 фильмов.

«Но, мне кажется, этого недостаточно. Петербург - уникальная площадка для кино. Две главных особенности. Первая - это декорации за три века российской истории. Вторая - море, которое впервые открылось людям в черте города: набережные, пляжи, общественные пространства, велосипедные дорожки и даже самый большой в мире каток на берегу Финского залива», — добавил он.

По его словам, режиссеры всегда любили снимать в Петербурге, "но сегодня [город] становится особенно привлекательным для киноиндустрии".