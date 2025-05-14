Вышли новые постеры с героями фэнтези-сериала «Этерна»

«Кинопоиск» представил новые постеры с второстепенными героями фэнтезийного сериала «Этерна». Премьера масштабного шоу состоится уже 5 июня.

© Чемпионат.com

События сериала развернутся в одном из главных государств Кэртианы — Талиге, чей трон захватила династия Олларов. Законный наследник укрывается в городе-государстве Агарис, где правит глава местной церкви. Он мечтает однажды свергнуть Олларов и вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву.

Главные роли в шоу сыграли Иван Трушин («Сама дура»), Ксения Трейстер («Натали и Александр»), Алексей Лукин («Ивановы-Ивановы») и другие актёры. Режиссёром выступил Сергей Трофимов («Последний богатырь»).

Постеры с героями шоу «Этерна»

© «Кинопоиск»

© «Кинопоиск»

© «Кинопоиск»

© «Кинопоиск»

© «Кинопоиск»