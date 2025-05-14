Опубликован первый кадр триллера «Шпион на миллиард долларов»

Издание Variety опубликовало первый кадр политического триллера «Шпион на миллиард долларов». На нём показан загримированный Рассел Кроу («Гладиатор»), который передаёт государственные секреты персонажу Гарри Лоути («Индустрия»). Всё это снято в декорациях СССР.

© Чемпионат.com

Кроу сыграет агента ЦРУ по имени Адольф Толкачёв — самого успешного работника спецслужб США. Во время холодной войны он передавал американской разведке данные о советских ракетах, находясь при этом на территории СССР.

В ленте также сыграли Уилла Фицджералд («Маленькие женщины»), Вера Фармига («Заклятие») и Тони Голдуин («Приведение»). Режиссёром картины выступила Амма Асанте («Рассказ служанки»). Дата выхода фильма пока неизвестна.