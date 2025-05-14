Итоги V Международного фестиваля правильного кино

Фильм "9 секунд" режиссера Олега Шторма получил гран-при V Международного фестиваля правильного кино, передает корреспондент ТАСС. Церемония награждения победителей прошла в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы.

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Сюжет картины рассказывает о событиях 2010 года на базе Тихоокеанского флота РФ. На эсминце "Быстрый" происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом, короткое замыкание и пожар. На борту - 348 человек. Противостоять огню решает 19-летний матрос Алдар Цыденжапов родом из Забайкалья, с детства мечтающий служить на флоте, как его дедушка. В фильме сыграли Бато Шойнжонов, Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский, Алексей Кирсанов и другие.

Приз в номинации "Лучшая режиссура" присудили Юлии Бочаровой за работу над фильмом "Июньская полынь". Лучшим документальным фильмом была признана картина "Почему Сталин - это не Гитлер". Награду за лучший анимационный фильм присудили китайской ленте "Легенда об Ориксе", которую срежиссировал Лукас Цяо.

Лучшим игровым фильмом жюри назвало белорусскую ленту "Время вернуться". Ленту снял Иван Павлов. Сюжет разворачивается в июне 1944 года, в окрестностях Орши. Партизанская группа Ивана Райкова отправляется на разведку. Но миссия усложняется появлением ягдкоманды, чьей основной задачей становится зачистка партизанской активности в регионе. Главные роли в фильме исполнили Андрей Сенькин, Алексей Тахаров, Тимур Бурин, Максим Филатов, Никита Плащевский.

Картина индийского режиссера Пратика Шривастава "Мой отец боится воды" получила награду в номинации "Лучший игровой короткометражный фильм", а иранская картина "Бумажные цветы" получила приз как лучший анимационный короткометражный фильм. Картина "Певец из Бухары" узбекского режиссера Муяссара Максудова победила в категории "Лучший документальный короткометражный фильм".

Документальный фильм из цикла специальных репортажей-расследований "Скрытые фигуры: Большая игра" получил награду как лучший спецрепортаж. В номинации "Герои нашего времени" наградили команду документального проекта "Мосгаз: своих не бросаем". Картина рассказывает о том, как сотни работников газового хозяйства Москвы - от водителей до слесарей - объединились, чтобы протянуть руку помощи жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома. Специальный приз жюри получила картина "Холодные съемки "Горячего снега" из Белоруссии, а приз "Музея Победы" вручили городу-герою Ленинграду.

О фестивале

Юбилейный кинофестиваль прошел с 6 по 14 мая, он был приурочен к празднованию 80-летия Победы. Фильмом открытия стал полнометражный художественный фильм "Тимур и его команда" режиссера Андрея Семенова. Для гостей кинофорума состоялся предпремьерный показ, а официальная премьера запланирована на август 2025 года.

Всего для участия в юбилейном фестивале было отобрано 47 фильмов из 12 стран, было подано более 300 заявок. "Участниками кинофестиваля стали картины, в основе которых лежат традиционные ценности - гуманизм, милосердие, преемственность поколений и патриотизм", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

В рамках фестиваля в Музее Победы состоялись 11 премьер. Зрители впервые увидели документальный фильм "Холодные съемки "Горячего снега", узбекскую ленту "Певец из Бухары", специальный репортаж "Скрытые фигуры: Большая игра" и другие. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля и Музея Победы.