Анонсированы «Отвязные каникулы 2» с новыми героями

Издание Variety сообщило, что вторая часть культового фильма «Отвязные каникулы» расскажет абсолютно новую историю и не будет прямым продолжением оригинала. Криминальный триллер получил название Spring Breakers 2: Salvation Mountain («Отвязные каникулы: Гора спасения»). Дата выхода фильма неизвестна.

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Сюжет повествует о четырёх девушках, которые отправились на весенние каникулы. В один момент поездка выходит из-под контроля, когда героини сталкиваются с криминальным миром.

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В новой ленте главные роли исполнят Белла Торн («Полночное солнце»), Эриель Мартин («Оракул»), Грэйс Ван Дин («Очень странные дела») и Тру Уитакер («Крёстный отец Гарлема»). Режиссёром выступит Мэттью Брайт («Шоссе»).

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Оригинальные «Отвязные каникулы» с Джеймсом Франко в главной роли вышли в 2012 году. При бюджете в $ 5 млн картина собрала в прокате более $ 30 млн.