Опубликован трейлер сериала «Железное сердце» про преемницу Тони Старка

Компания Marvel представила большой трейлер сериала «Железное сердце» — нового проекта киновселенной Marvel. Шоу стартует уже 24 июня сразу с трёх эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

«Железное сердце» расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека.

Главные роли в шоу исполнили Доминик Торн («Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Энтони Рамос («Звезда родилась»), Олден Эренрайк («Оппенгеймер») и другие актёры.

Постер сериала «Железное сердце»