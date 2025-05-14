Начались съемки многосерийного фильма о событиях на Донбассе

Первый канал и фонд "Амадеус" снимут многосерийный фильм о событиях на Донбассе "10 историй о любви и смерти", в основу которого легли воспоминания военкора Семена Пегова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития интернета (АНО "ИРИ"), при поддержке которого реализуется проект.

© РИА Новости

«Фонд "Амадеус" совместно с АО "Первый Канал" приступил к созданию сериала "10 историй о любви и смерти" о событиях на Донбассе с 2014 года по сегодняшний день», — говорится в сообщении.

В основу сценария легли воспоминания военкора Семена Пегова.

«Истории, судьбы этих людей хочется рассказать зрителям так, чтобы они запали в сердце каждому», — отметил Пегов.

Сериал состоит из 10 отдельных новелл, каждая из которых рассказывает уникальную историю. Рабочие названия серий - "Филармония", "Человек с книгой", "Шекспир", "Торнадо", "Пленный", "Дуэль", "Бэмби", "Кровники", "Андрюха" и "Спецназ ЖКХ".

Режиссером-постановщиком проекта выступил Андрей Головков. Авторы идеи - Константин Эрнст и Семен Пегов. Над сценариями работали Андрей Житков, Юрий Бурносов, Галина Попова, Антон Варавка и Давид Рула.

В проекте снимаются Никита Тезин, Агния Кузнецова, Виктория Романенко, Владимир Любимцев, Яков Шамшин, Юрий Тарасов, Александр Фисенко Анатолий Гущин, Ислам Исабагандов, Ольга Анохина, Жанна Пугачева, Севастьян Бугаев и другие.

Съемки пройдут в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Москве и Абхазии.