Начались съемки многосерийного фильма о событиях на Донбассе

ТАССиещё 1

Первый канал и фонд "Амадеус" снимут многосерийный фильм о событиях на Донбассе "10 историй о любви и смерти", в основу которого легли воспоминания военкора Семена Пегова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития интернета (АНО "ИРИ"), при поддержке которого реализуется проект.

Начались съемки многосерийного фильма о событиях на Донбассе
© РИА Новости
«Фонд "Амадеус" совместно с АО "Первый Канал" приступил к созданию сериала "10 историй о любви и смерти" о событиях на Донбассе с 2014 года по сегодняшний день», — говорится в сообщении.

В основу сценария легли воспоминания военкора Семена Пегова.

«Истории, судьбы этих людей хочется рассказать зрителям так, чтобы они запали в сердце каждому», — отметил Пегов.

Сериал состоит из 10 отдельных новелл, каждая из которых рассказывает уникальную историю. Рабочие названия серий - "Филармония", "Человек с книгой", "Шекспир", "Торнадо", "Пленный", "Дуэль", "Бэмби", "Кровники", "Андрюха" и "Спецназ ЖКХ".

Режиссером-постановщиком проекта выступил Андрей Головков. Авторы идеи - Константин Эрнст и Семен Пегов. Над сценариями работали Андрей Житков, Юрий Бурносов, Галина Попова, Антон Варавка и Давид Рула.

В проекте снимаются Никита Тезин, Агния Кузнецова, Виктория Романенко, Владимир Любимцев, Яков Шамшин, Юрий Тарасов, Александр Фисенко Анатолий Гущин, Ислам Исабагандов, Ольга Анохина, Жанна Пугачева, Севастьян Бугаев и другие.

Съемки пройдут в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Москве и Абхазии.

Фильмы и сериалы
Пленный
Дуэль
Владимир Любимцев
Яков Шамшин
Семен Пегов
Ислам Исабагандов
Андрей Житков
Никита Тезин
Анатолий Гущин
Андрей Головков
Жанна Пугачева
Ольга Анохина
Александр Фисенко
Виктория Романенко
Галина Попова
Юрий Тарасов
Агния Кузнецова
Константин Эрнст
Институт развития интернета
Первый канал