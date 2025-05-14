Опубликован трейлер фильма «Эдем»

Фильм «Эдем» (Eden) выпустит в российский прокат 14 августа 2025 года кинокомпания Global Film. «ИнтерМедиа» напоминает, что в триллере о выживании режиссера Рона Ховарда главные роли сыграли Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини, Джонатан Титтел, Тоби Уоллес, Ричард Роксбург, Пол Глисон. Музыку для фильма написал Ханс Циммер.

© Кадр из трейлера

В основе сюжета лежит реальная история о серии загадочных убийств, произошедших на одном из Галапагосских островов. Режиссер Рон Ховард 15 лет проводил исследование, чтобы разобраться в том, что же случилось на самом деле. Его новый фильм готов рассказать зрителям страшную правду этой запутанной и шокирующей истории.

В 1939 году один из Галапагосских островов стал пристанищем для горстки людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. Но тонкий баланс был нарушен, когда к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров. Градус напряжения накаляется до предела и приводит к череде жутких убийств, тайна которых до сих пор не раскрыта.

Премьера «Эдема» состоялась в сентябре 2024 года на кинофестивале в Торонто.