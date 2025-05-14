Вышел тизер второго сезона сериала «Волшебный участок»

Онлайн-кинотеатр Okko представил дебютный тизер второго сезона сериала «Волшебный участок». Фантастическое шоу вернётся в 2025 году, точная дата выхода станет известна позже.

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Видео доступно во VK-группе Okko. Права на видео принадлежат Okko.

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«Волшебный участок» рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Однако преступники, которых должен ловить Попов, оказываются сказочными персонажами: это Змей Горыныч, Баба-яга и прочая нечисть.

События второго сезона развернутся в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП. К главным ролям вернулись Николай Наумов (Лёха Попов), Илья Соболев (Гном), Алексей Золотовицкий (Заяц) и другие актёры. Сценаристом и шоураннером вновь выступил Александр Носков.