Как Нина Гребешкова импровизировала в «Бриллиантовой руке»

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова любила каждую свою киноленту, снятую супругом-режиссером Леонидом Гайдаем, и часто импровизировала в кадре. Об этом рассказала их общая дочь Оксана Гайдай.

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По ее словам, актриса хотела сыграть в фильме «Бриллиантовая рука» яркую роль управляющей дома, но та досталась Нонне Мордюковой. Гребешкова же была удостоена играть жену главного героя — Надежду Горбункову.

«Конечно, это был более яркий образ. Но мама отлично справилась с ролью и любила свою героиню», — рассказала Гайдай.

Оксана Гайдай добавила, что Гребешкова внесла свой вклад в киноленту. Например, она придумала сцену с будильником, которым ее героиня будит мужа, сообщает RT.

Нина Гребешкова ушла из жизни 10 мая в возрасте 95 лет. 14 мая ее похоронили рядом с мужем Леонидом Гайдаем на Кунцевском кладбище в Москве.

Гребешкова не гналась за славой и посвятила жизнь любимому супругу — легендарному постановщику Леониду Иовичу Гайдаю, для которого была образцовой женой и музой. До последних дней актриса продолжала сниматься. Смерть Нины Павловны — большая потеря для всей российской культуры.

Президент России Владимир Путин 13 мая выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Гребешковой в связи с ее кончиной.

Кинорежиссер Карен Шахназаров назвал большой утратой смерть Гребешковой. По его словам, она сыграла важную роль в успехе своего знаменитого супруга-режиссера — Леонида Гайдая.