Когда выйдет сериал «Рыцарь семи королевств»

Компания HBO объявила о переносе сериала «Рыцарь семи королевств» — приквела «Игры престолов». Новой датой премьеры теперь значится начало 2026 года, хотя изначально проект должен был появиться осенью 2025-го.

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В HBO не раскрыли причины переноса шоу, отметив лишь, что проект выйдет уже ближайшей зимой. Съёмки сериала были завершены ещё осенью — возможно, авторам потребовалось больше времени на постпроизводство. Сейчас создатели шоу трудятся над продолжением.

«Рыцарь семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов». Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга.