Вышел трейлер комедии «Не одна дома 2»

Кинопрокатная компания "Атмосфера кино" и Arna Media представили трейлер и постер семейной комедии "Не одна дома 2", главные роли в которой исполнили популярные блогеры Милана Хаметова и Давид Манукян (Dava).

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В первом фильме девочка Маша боролась со злоумышленниками, проникшими в ее дом в поисках наживы. Действие второй части начнется с путешествия в автодоме и продолжится в летнем лагере, куда главная героиня попадет обманным путем, поменявшись со своей тезкой.

На месте Маша встречает знакомых жуликов Хахаля (Алексей Маклаков) и Няню (Юлианна Михневич), которые опять замышляют что-то нехорошее. Вместе с новой подружкой Викой девочка разрабатывает хитроумный план с изощренными ловушками, чтобы помешать злодеям.

Роли в фильме исполнили Александр Головин, Сергей Пукито, Ева Смирнова, Марк-Малик Мурашкин, Дмитрий Колчин, Андрей Пынзару, Александр Абрамович и другие.

"Незадолго до начала съемок у меня родилась дочь. Это событие привнесло какую-то новую энергию в материал. Все было легко, вдохновенно, весело. У нас создались очень хорошие творческие отношения со всеми актерами на площадке, что, несомненно, принесло свои плоды в плане новых идей и качества всех сцен. История получилась очень смешная, трогательная и поучительная" - рассказал режиссер Митрий Семенов-Алейников, ранее работавший над франшизой в качестве креативного продюсера.

Первая часть более месяца держалась в пятерке лидеров проката, заработав 218 миллионов рублей.

Премьера - 3 июля.