Германика высказалась на тему сценариев от нейросети

Валерия Гай Германика призналась НСН, что не любит смотреть долгие сериалы, из-за чего сняла микро-сериал на шесть минут.

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Минута - идеальный формат для сериалов, потому что современному зрителю необходимо быстрое потребление информации, заявила в эфире НСН режиссер Валерия Гай Германика.

Сегодня, 14 мая, состоялась премьера микро-сериала «ЖЭК». В сериале шесть серий, каждая по минуте. Весь сезон можно посмотреть за шесть минут. В центре истории чиновник (Стас Мотырев), которого послали расселять аварийный дом, на фоне своей личной драмы он проходит через комнаты коммуналки и незаметно в нем взращивается новая персоналия. Роли сыграли Антон Риваль, Ирина Леонова, Никита, Андрей, Гоша и Вера Цыгановы, Ольга Ковылина, Арина Шадрина и другие. Германика отметила, что сценарий сериала писался с помощью нейросети.

«При работе с GPT-чатом я сначала прошу его проанализировать драматургию моих фильмов и сценариев. Потом он читает диалоги и слушает их, все это анализируя. Далее я ему говорю написать психологические диалоги в моем стиле. Я очень плотно работаю с GPT-чатом», — сказала собеседница НСН.

По ее словам, шести минут достаточно для того, чтобы рассказать зрителям интересную историю.

«Я считаю, что одна минута – идеальная микроформа для сериалов. Я, например, не готова кучу времени тратить на просмотр сериалов, я до сих пор не посмотрела "Игру престолов", не говоря уже о всем остальном. Тратить бесценное время своей жизни, целыми днями смотря сериалы, - это точно нет. Людям нужно быстрое потребление информации, они все просматривают в режиме скролла. В шесть минут сериала я уместила целую судьбу человека, и все зашибись», — поделилась режиссер.

Ранее Германика анонсировала микро-сериал в жанре боди-хоррор, в съемках которого примет участие Леонид Якубович, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».