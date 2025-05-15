Что известно о третьем сезоне «Андора»

Готовьтесь пересматривать «Звёздные войны: Изгой-Один».

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14 мая закончился второй сезон «Андора» — престижного сериала по «Звёздным войнам», который поведал историю одного из главных героев фильма «Звёздные войны: Изгой-Один» (2016). Речь про Кассиана Андора. В этом материале мы расскажем, стоит ли ожидать продолжения и чем закончилось шоу.

«Андор»: информация о сериале

Название: «Андор» (Andor).

«Андор» (Andor). Автор: Тони Гилрой.

Тони Гилрой. Актёры: Диего Луна, Дениз Гоф, Стеллан Скарсгард и другие.

Диего Луна, Дениз Гоф, Стеллан Скарсгард и другие. Дата выхода: 22 апреля 2025 года (второй сезон).

22 апреля 2025 года (второй сезон). Жанр: фантастика, боевик, драма.

фантастика, боевик, драма. Сколько серий: по 12 эпизодов

по 12 эпизодов Страна: США.

«Андор»: будет ли третий сезон

Нет, второй сезон закончился прямо перед началом фильма «Изгой-Один», где можно узнать дальнейшую судьбу Кассиана Андора. Сам сериал подошёл к финальной точке, и никакого третьего сезона не будет.

Чем закончился второй сезон «Андора»

В течение сезона, события которого растянулись на четыре года, зрители наблюдали за формированием привычных для поклонников «Звёздных войн» повстанцев — и за жизнью отдельных персонажей, которые имели важнейшее влияние для появления сопротивления. До финала дожили не многие, включая Лютена.

Однако самое важное произошло: повстанцы узнали о главном секрете Империи и Палпатина: секретном оружии, которое было в работе больше десятилетия. Деталей, правда, никто не знает.

Сюжетная линия Кассиана во втором сезоне показывает его с разных сторон: он всё ещё чрезвычайно успешный шпион и разведчик, но он не всегда разделяет ценности повстанцев и склоняется к мирной жизни со своей возлюбленной Бикс. Однако девушка понимает это и в критический момент покидает Андора, отмечая, что делает выбор в пользу сопротивления за обоих героев: «А когда все закончится, мы найдём друг друга».

В самом конце сериала оказывается, что она родила ребёнка — а в то время Кассиан, который ничего про это не знает, отправляется на опаснейшее задание, которое показывают в фильме «Изгой-Один».