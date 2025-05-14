Вышел новый трейлер «Смурфиков в кино»

Компания Paramount Pictures выложила новый трейлер мультфильма «Смурфики в кино». В ролике показали фрагмент с песней Рианны, которая озвучивает Смурфетту.

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Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

По сюжету мультфильма папу Смурфа похищают злые волшебники. Смурфетта отправляется со своими сородичами в реальный мир, чтобы выручить его. Благодаря новым друзьям смурфики также должны спасти свою вселенную.

Главные роли, помимо Рианны, озвучили Джон Гудман («Большой Лебовски»), Курт Рассел («Нечто») и Ник Офферман («Парки и зоны отдыха»). Премьера новых приключений Смурфиков состоится 18 июля.