Опубликован трейлер фильма «Больше, чем футбол»

Первый трейлер фильма «Больше, чем футбол» обнародовала 14 мая 2025 года кинокомпания «Централ Партнершип». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в комедийной спортивной драме режиссера Виктора Демента исполнили Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Марина Ворожищева, Алексей Гуськов, Люся Чеботина, Адель Гудаускас, Иван Алексеев, Игорь Сильченко, Кирилл Дыцевич, Виталий Дьяков, Василий Коковин и Роман Мадянов, для которого роль председателя Федерации футбола России Василия Борисовича Павлюка стала последней в большом кино. Продюсерами картины выступили Алексей Земский, Тимур Вайнштейн, Владислав Сыч и Давид Кочаров.

© Кадр из трейлера

По сюжету, на Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России. У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. К этой задаче привлекают самую скандальную фигуру отечественного футбола — тренера Сорокина (Охлобыстин), который приглашает в сборную футболистов, по тем или иным причинам оказавшихся в ранге «сбитых летчиков»: двое находятся под следствием из-за драки, еще один переживает громкий развод, а кто-то «сидит на банке» из-за характера. Возвращается в сборную и главная звезда – Иванов (Воробьев). И делает он это из-за дочери: девочка тяжело болеет, но ей становится лучше, когда наша команда выигрывает, и наоборот – хуже, если проигрывает. Несмотря на то, что вначале каждый из футболистов преследует свои цели, в процессе развития сюжета они объединяются и начинают бороться за жизнь маленькой девочки Даши (Гудаускас).

Съемки фильма прошли в Москве и Подмосковье. Основными локациями стали «ВТБ Арена», тренировочная база московского «Динамо», «Сапсан Арена» и база Олимпийской сборной в Новогорске. Действие сюжета развернется на двух стадионах: так, домашняя арена московского «Локомотива» будет показана в точности, какой ее знают железнодорожники и болельщики клуба, а вот стадион динамовцев на пост-продакшне перевоплотится в Стад-де-Франс – именно здесь развернутся события Кубка Европы по футболу.

Для проекта была разработана технология съемок игровых матчей, в которой классический репортаж мирового уровня сочетается с игровыми сценами с компьютерной графикой. В кадре были воссозданы десятки знаковых моментов современного мирового футбола и ярких кадров, которые обычно не попадают в трансляцию.

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В российский прокат «Больше, чем футбол» выйдет 12 июня.